В школе в финском Вантаа произошла стрельба, огонь открыл подросток 12 лет

Правоохранительные органы Финляндии расследуют стрельбу в школе в финском городе Вантаа, которая произошла 2 апреля, как убийство и два покушение на убийство. Об этом 2 апреля сообщила местная полиция на своем сайте.

В МВД сообщили о трех раненых несовершеннолетних, на данный момент один из них умер, двое получили серьезные ранения.

Подозреваемым в совершении убийства оказался 12-летний ученик, который после прибытия полиции покинул территорию школы.

Позже его задержали. У подростка обнаружили огнестрельное оружие, которое принадлежит близкому родственнику ребенка. Также правоохранительные органы отметили, что лицензия на оружие имеется.

В ведомстве подчеркнули, что полицейские вынуждены после допроса передать школьника в социальную службу ввиду его юного возраста.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен прокомментировала инцидент в школе, заявив, что «день начался ужасающе».

«Я могу только представить себе боль и беспокойство, которые испытывают в данный момент многие семьи. Подозреваемый преступник пойман», — сообщила она в соцсети X (бывш. Twitter).

Посольство РФ сообщило «Известиям», что не обладает информацией о том, что среди пострадавших при стрельбе в школе Виертола в городе Вантаа могли быть россияне. Там отметили, что обращений от соотечественников после происшествия не поступало. При этом посольство отметило, что запросило дополнительные сведения у правоохранительных органов Финляндии.