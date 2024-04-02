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ФСБ задержала организатора канала нелегальной миграции Брянской области

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Фото: ИЗВЕТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники Управления ФСБ России по Брянской области задержали с поличным россиянина, организовавшего в регионе канал нелегальной миграции. Как сообщила 2 апреля пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что операция проходила во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ и УМВД РФ по Брянской области. Задержанный оказался причастен к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции.

«Установлено, что в январе 2024 года указанное лицо, будучи заведомо осведомленным о правилах и порядке пересечения госграницы РФ, осознавая противоправный характер совершаемых действий, при содействии неустановленных лиц организовало незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины через брянский участок границы вне пунктов пропуска», — сообщили в региональном ведомстве.

В процессе реализации преступного замысла злоумышленник и иностранцы были задержаны. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России. Ведется расследование.

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Ранее 2 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, а также пресечению незаконной миграции. Он добавил, что действующие в России криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур.

За день до этого МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

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