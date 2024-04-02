Еще две пожарные части возведут в Забайкальском крае
В двух населенных пунктах Забайкальского края появятся новые пожарные части. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.
Части возведут в селе Смоленка и поселке Даурия. Средства на их строительство выделены из краевого бюджета в рамках реализации плана пожарного прикрытия, пишет ИА ChitaMedia.
По словам заместителя председателя правительства региона Николая Захарова, строительством в Даурии займется местное ООО «Восток-Агро», приступить к работам подрядчик намерен уже в середине апреля. Контракт по пожарному депо в Смоленке находится на стадии заключения.
Ранее сообщалось, что на территории Читы со 2 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Местному лесничеству рекомендовано перекрыть лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов