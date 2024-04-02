Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

Расследование теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должно установить всех причастных к его совершению и конечных бенефициаров. Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал Путин.

Он добавил, что в преступной среде нет надежных агентов, исполнителей можно за деньги заставить сделать всё, что угодно, и согласившиеся люди будут действовать не из политических или религиозных, а только из финансовых соображений. В этой сфере также легко продается и любая информация.

Заказчики терактов должны понимать, что терроризм — это обоюдоострое оружие. Россия обязательно доберется до всех, кто применяет его против нее, подчеркнул Путин.

Помимо этого, президент рассказал, что сейчас идет комплексная оценка реагирования на теракт со стороны всех служб и организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл». «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — отметил Путин.

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) обратили внимание, что спецслужбы и Госдепартамент США пытаются снять с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения подозрения в причастности к теракту. Следственный комитет (СК) РФ в тот же день сообщил о начале проверки, ведут ли страны Запада террористическую деятельность против России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек.