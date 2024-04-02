Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
В Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023 году
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Авто
Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Армия
Шойгу сообщил про отсутствие планов привлекать призывников к участию в СВО
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Евросоюз встревожил удар Израиля по зданию дипмиссии Ирана в Сирии
Мир
Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
Сюжет:

Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должно установить всех причастных к его совершению и конечных бенефициаров. Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал Путин.

Он добавил, что в преступной среде нет надежных агентов, исполнителей можно за деньги заставить сделать всё, что угодно, и согласившиеся люди будут действовать не из политических или религиозных, а только из финансовых соображений. В этой сфере также легко продается и любая информация.

Заказчики терактов должны понимать, что терроризм — это обоюдоострое оружие. Россия обязательно доберется до всех, кто применяет его против нее, подчеркнул Путин.

Помимо этого, президент рассказал, что сейчас идет комплексная оценка реагирования на теракт со стороны всех служб и организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл». «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — отметил Путин.

«Мы покараем каждого, кто готовил этот удар по России и по нашему народу»
Владимир Путин объявил траур по погибшим в одном из крупнейших терактов в истории РФ

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) обратили внимание, что спецслужбы и Госдепартамент США пытаются снять с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения подозрения в причастности к теракту. Следственный комитет (СК) РФ в тот же день сообщил о начале проверки, ведут ли страны Запада террористическую деятельность против России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024