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Названа самая продаваемая подержанная иномарка в России

НАПИ: Ford Focus 2008 года стал самой популярной иномаркой в России
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Фото: Global Look press/Bulkin Sergey
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Самой продаваемой подержанной иномаркой на вторичном рынке России по итогам января–февраля текущего года стал Ford Focus 2008 года выпуска с результатом 1,8 тыс. проданных авто. Об этом 2 апреля сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале.

На втором месте в рейтинге идет Ford Focus 2012 года выпуска (1,8 тыс. ед.), следом расположились Hyundai Solaris 2015 года выпуска и Ford Focus 2007 года выпуска. Десятку замкнули Kia Rio (2017–2019 годы) и Hyundai Solaris (2011–2014 годы).

В рейтинге лидирующих иностранных автомобилей возраст самого молодого составляет пять лет, а самого возрастного — 17 лет. На рынке подержанных автомобилей за два месяца текущего года иномарки заняли 73%.

Среди российских подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуется Lada Priora 2008 года выпуска, за два месяца 2024 года было куплено 4 тыс. таких автомобилей. Первую тройку дополнили Priora 2011 года и Samara 2007 года, эти же модели разных возрастов заняли остальные позиции, кроме десятой, которая досталась Granta 2013 года. Самой молодой среди отечественных машин 11 лет, самой возрастной — 19 лет.

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Ранее, 1 апреля, стало известно, что с 16 по 31 марта цены на новые автомобили изменились только у двух марок, официально представленных на российском рынке. По данным аналитиков, в первой половине марта в РФ изменились цены на машины пяти марок.

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