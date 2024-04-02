На Украине отменили защиту интеллектуальной собственности для белорусов

Правительство Украины приостановило регистрацию и действие прав интеллектуальной собственности для граждан Белоруссии и находящихся под санкциями лиц на время действия военного положения. Об этом 2 апреля сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«На период военного положения останавливается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности <...> Предусмотрено также приостановление на период военного положения регистрации объектов права интеллектуальной собственности», — написал он в Telegram-канале.

Указанные меры коснулись всех категорий белорусских товаров и юридических лиц, которые образованы или зарегистрированы в Белоруссии либо принадлежат ее гражданам.

Приостановление регистрации объектов права интеллектуальной собственности также будет применяться и в отношении правообладателей, попавших в санкционные списки. Кроме того, всем перечисленным лицам откажут в содействии защите прав интеллектуальной собственности в отношении всех категорий товаров.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года, рада неоднократно продлевала его действие.

Ранее, 8 марта, стало известно о выходе Украины из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках и о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств — участников объединения. 5 марта страна также вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты.