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Норвегия намерена увеличить число солдат-срочников на 50% к 2036 году

Nettavisen: Норвегия увеличит призыв солдат-срочников на 50% к 2036 году
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Фото: ТАСС/ Mindaugas Kulbis
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Руководство Норвегии намерено увеличить призыв солдат-срочников с 9 тыс. человек в год до 13,6 тыс. к 2036 году. Об этом 2 апреля заявил глава минобороны страны Бьёрн Арильд Грам, передает Nettavisen.

«Вооруженные силы теперь будут расти в числе людей, правительство в ближайшие годы увеличит набор на 50%. Их число увеличится на 4,5 тыс. человек», — сказал он на пресс-конференции в военном тренировочном лагере Тернингмуен.

Однако это потребует дополнительного финансирования и повышения образовательного потенциала. Так, несколько миллиардов крон инвестируют в Тернингмуен, отмечает издание. За счет модернизации тренировочного лагеря будет расширена подготовка новобранцев — появится возможность обучать около 1,8 тыс. солдат четыре раза в год. В настоящий момент, по данным минобороны Норвегии, в лагере могут тренироваться около 300 новобранцев.

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Ранее, 14 марта, сообщалось, что Норвегия планирует довести расходы на оборону до 2% от ВВП в 2024 году. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что уже в этом году выйдет на установленный НАТО план по оборонным расходам. Кроме того, власти предоставят долгосрочный план финансирования вооруженных сил, рассчитанный на 12 лет.

Кроме того, в Норвегии 3–14 марта прошли учения НАТО Nordic Response. В них было задействовано более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств, более 100 самолетов и вертолетов, а также свыше 50 боевых кораблей. Позже Forsvarets forum сообщил, что в ходе учений был нанесен ущерб инфраструктуре и частной собственности в норвежском регионе Финнмарке в размере от 3 млн норвежских крон ($284 тыс.) до 8 млн норвежских крон ($750 тыс.).

Как отметила 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти учения несли провокационный и агрессивный в отношении России характер.

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