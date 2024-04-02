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Онколог рассказал о влиянии стресса на развитие онкологии

Онколог Черемушкин: стресс может привести к злокачественным образованиям
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Niedring/Drentwett/MITO im
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Стресс может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом 2 апреля рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

По словам врача, тяжелые события или хронический стресс вызывают перегрузки организма, которые, в свою очередь, способствуют снижению иммунитета.

«Напомню, что иммунитет — наша основная система защиты от появления клеток с потенциалом опухолевого роста. Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следственно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний», — рассказал он в беседе с New.ru.

Черемушкин также порекомендовал уделять особое внимание коже, легким и кишечнику — именно эти органы лидируют в статистике онкологических заболеваний.

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Ранее, 2 апреля, врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что регулярное употребление цитрусовых, бобовых и ряда других продуктов поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. Специалист отметила, что в рацион, в частности, стоит включить грейпфруты, поскольку в них содержатся вещества, помогающие очистить организм от канцерогенных соединений. Кроме этого, стоит есть апельсины и лимоны: в них содержится лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, а это позволяет бороться с опухолевыми клетками.

До этого, 21 марта, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов призвал людей с онкологией отказаться от пальмового масла. В беседе с «Известиями» он рассказал, как следует скорректировать рацион, чтобы снизить риски для здоровья.

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