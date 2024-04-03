Самая близкая помощь

Трагедия в «Крокус Сити Холл», ее беспрецедентная жестокость стала большим потрясением для всех, как в России, так и за рубежом. Жертвами теракта стали жители нескольких регионов. И вопрос оказания мер поддержки для семей погибших и пострадавших со временем будет только заостряться, поскольку сейчас еще не все задумываются о юридических аспектах произошедшего.

В центрах помощи уже решается множество вопросов, начиная от организации ритуальных процедур, заканчивая выплатами и оформлением справок о пропавших без вести. Однако одной из самых острых и деликатных тем становится необходимость оформления опеки над детьми, чьи родители погибли в теракте. И здесь можно столкнуться со множеством сложностей, которые зачастую будут связаны не столько с бюрократическими нюансами, сколько с отсутствием юридической грамотности у потенциальных опекунов и попечителей.

Например, часто людям непонятно отличие опеки от попечительства. Тем временем опекуны назначаются детям, которым еще нет 14 лет. Ими преимущественно выступают самые близкие родные люди ребенка. А вот попечительство может осуществляться над подростками с 14 до 18 лет.

Принципиальное различие между опекуном и попечителем заключается в объеме полномочий. Так, опекун считается законным представителем малолетнего и совершает от его имени все сделки, если они не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. Попечитель же лишь оказывает содействие несовершеннолетнему ребенку в реализации его прав и обязанностей, давая согласие на проведение сделок. При этом стороной сделки выступает сам ребенок.

Процедура установления опеки имеет много особенностей, в частности четко регламентированные сроки оформления: в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления органы опеки и попечительства направят запросы для проверки сведений. После того как они убедятся, что информация соответствует действительности, в течение трех рабочих дней можно ожидать проверку жилищно-бытовых условий дома у потенциального опекуна. И после этого обследования у сотрудников есть три рабочих дня для составления акта.

Когда же все документы собраны, у органов есть 10 рабочих дней для принятия акта о назначении опекуна или отказе.

Но законодатель предусмотрел возможность ускорить этот процесс для случаев, когда это соответствует интересам детей, — как, например, после трагических событий в «Крокус Сити Холле». В ситуациях, когда в интересах ребенка установить предварительную опеку или попечительство нужно немедленно, это делается в упрощенном порядке. Это и сокращенные сроки на процедуры, и отсутствие необходимости проходить школу для опекунов, что обязательно при стандартной процедуре. И, на мой взгляд, в ситуации, в которой оказались пострадавшие от трагедии в «Крокус Сити Холле», процедура установления предварительной опеки как раз выглядит наиболее подходящей — она занимает не более трех дней с момента подачи заявления.

Действует такая опека шесть месяцев, в исключительном случае срок может быть увеличен до восьми. Считается, что в течение этого времени есть возможность собрать документы, необходимые для установления опеки в общем порядке.

Обращаться за предварительной опекой нужно, как и при общей процедуре, в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Опекуном может стать только совершеннолетний полностью дееспособный гражданин. Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры имеют на это преимущественное право. Если близких родственников нет или они написали отказ, опекуном может временно стать другой родственник, например отчим или мачеха ребенка, или же другие люди.

От потенциального временного опекуна требуется представить в орган опеки документ, удостоверяющий личность, и обеспечить возможность проведения обследование условий жизни.

Важно понимать, что права и обязанности опекуна при предварительной опеке те же, что и в общих случаях, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени.

Стоит помнить и о том, что в критической ситуации взять на себя опеку не так сложно и сделать это можно быстрее, чем кажется. Сегодня у каждого есть возможность помочь тем, кто в этом нуждается, и взять на себя обязательства по опеке маленьких, но очень важных для нашего общества людей — детей, которых затронули созданные взрослыми трагические обстоятельства.

Автор — адвокат, медиатор, советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation

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