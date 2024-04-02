Заболеваемость ОРВИ снизилась в Красноярском крае за неделю

За минувшую неделю в Красноярском крае заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 13,7%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

К медикам обратились больше 9,9 тыс. человек. В ходе вирусологического мониторинга установлена циркуляция аденовирусов, метапневмовирусов, риновирусов, бокавирусов, парагриппа. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Специалисты рекомендуют жителям региона учитывать климатические условия и не допускать переохлаждения.

В Бурятии ребенок получил тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Несовершеннолетний скончался в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. В минздраве указывают на необходимость консультации с врачом в случае заболевания.