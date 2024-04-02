Ледовые переправы закроют в центральных районах Якутии 15 апреля

В Якутии с 15 апреля запретят движение по ледовым переправам и автозимникам центральных районов. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

До официального закрытия планируется поэтапное снижение грузоподъемности переправ. В частности, с 3 апреля выезд на автозимник Якутск – Нижний Бестях будет разрешен для транспорта массой меньше 30 т. Аналогичная грузоподъемность будет введена на переправах через реку Вилюй. С 10 апреля грузоподъемность понизят до 20 т.

В минтрансе уточнили, что в арктических и северных районах переправы будут работать до 20–25 апреля.

Ранее в этот день закрыли две ледовые переправы через реку Амур в Хабаровском крае. Они соединяли Николаевск-на-Амуре с селом Подгорным. В регионе продолжают работать 19 переправ.