Автомобили концерна Chery в России получат новую навигацию

Концерн Chery занялся разработкой полностью локализованной навигации для автомобилей в России в сотрудничестве с «Яндексом». Об этом говорится в сообщении китайской компании, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

При разработке собственной навигации для бортовых компьютеров машин Chery использует набор программных библиотек «API Яндекс Карты». Система NaviKit SDK от команды «Яндекс Карт» позволит создать кастомизированное навигационное приложение в фирменном дизайне. При этом остается привычное российскому водителю ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах.

Первым автомобилем концерна с навигацией на базе NaviKit SDK стал обновленный кроссовер Exeed VX, продажи которого стартовали в России в декабре прошлого года. Он получил навигатор с собственным голосовым сопровождением и логикой построения маршрутов. Навигатор показывает не только километры и время, но и количество светофоров на пути (водитель может выбрать маршрут с минимальным количеством остановок).

Накануне стало известно, что бывший топ-менеджер Volkswagen Group Rus Дмитрий Максимов возглавил российский офис Chery. Организационные изменения связаны с уходом из компании по собственному желанию Сергея Садовенко.

2 апреля компания Haval объявила, что в модельный ряд марки в России войдет кроссовер H3. Старт продаж новинки состоится во II квартале 2024 года.