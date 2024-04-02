В Иране указали на ответственность США за удар Израиля по консульству в Дамаске

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ответ на сообщение США об их непричастности к нападению Израиля на иранское консульство в Дамаске заявил, что Вашингтон как главный союзник Тель-Авива также несет ответственность за произошедшее. Об этом 2 апреля сообщило Irna.

Ранее в этот день администрация США заявила, что в Вашингтоне не знали об ударе по иранскому консульству и не были к этому причастны.

«Американскому правительству было отправлено важное послание, поскольку оно поддерживает сионистское образование. Америка должна нести ответственность», — цитирует агентство министра.

Абдоллахиян также сообщил, что МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах посольства Швейцарии в Тегеране, учитывая, что его страна является спонсором американских интересов в Иране, указывает Tasnim.

«После террористической атаки, совершенной израильским образованием на консульство Исламской Республики Иран в Дамаске, и мученической гибели нескольких иранских официальных военных советников в Сирии, сотрудник посольства Швейцарии в Тегеране был вызван в качестве спонсора американских интересов в Иране в министерство иностранных дел», — написал он в своем аккаунте на платформе «Х» (бывш. Twitter).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне.

Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.