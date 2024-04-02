Шойгу сообщил про отсутствие планов привлекать призывников к участию в СВО

Солдат срочной службы, которых призовут в армию в ходе весенней призывной кампании 2024 года, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании ведомства.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — сказал он.

Министр обороны напомнил, что стартовавшая с 1 апреля призывная кампания проходит в предусмотренные законодательством сроки. Для ее реализации в регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий, а призыву на военную службу в соответствии с указом президента России Владимира Путина подлежит 150 тыс. человек.

Большинство из них получит военно-учетную специальность и после этого отправится к местам службы, отметил Шойгу.

Также он подчеркнул, что по истечении срока службы по призыву военнослужащие должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.

31 марта Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Он проходит с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Глава государства также постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

Ранее, 29 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас. С 1 января верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет, минимальный же возраст останется на уровне 18 лет, напомнил он.