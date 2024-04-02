Семилетний ребенок погиб при наезде иномарки в Иркутской области

В Тулуне (Иркутская область) возбуждено уголовное дело по факту наезда на двух пешеходов. Семилетний ребенок погиб, его 11-летний брат получил травмы.

Авария произошла днем 2 апреля на улице Ватутина. Двое детей переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала иномарка. Младший ребенок скончался до приезда скорой помощи, пишет ИА IrkutskMedia.

В ГИБДД уточнили, что 29-летний водитель иномарки в момент происшествия находился в трезвом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

В Краснодарском крае два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе «Кавказ» 1 апреля. Водитель Skoda выехал на встречную полосу и врезался в машину «Лада Приора». Водитель отечественной легковушки погиб, четверо несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.