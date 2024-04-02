Колокольцев заявил, что в 2023 году выдворено из РФ почти 110 тыс. нарушителей-мигрантов

Колокольцев заявил, что в 2023 году выдворено из РФ почти 110 тыс. нарушителей-мигрантов

2024-04-02T14:59:42+03:00

2024-04-02T14:59:42+03:00

2024-04-02T14:59:42+03:00

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