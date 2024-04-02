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Эксперты СПП рассказали о проблемах с внутренним регулированием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российская отрасль переработки пластмасс не испытывает серьезных проблем от санкций — гораздо больше трудностей в ней связано с недостаточностью внутренних мер регулирования. Об этом рассказали представители Союза переработчиков пластмасс на пресс-конференции, состоявшейся в МИЦ «Известия» 2 апреля.

В пресс-конференции, приуроченной к VI Форуму Союза переработчиков пластмасс, который открывается в Москве 4 апреля, приняли участие члены СПП, представители российской отрасли переработки пластмасс. Они обсудили ключевые проблемы и тенденции в развитии отрасли, которые в дальнейшем будут подняты на форуме.

Михаил Кацевман, президент и председатель совета правления СПП, в ходе пресс-конференции отметил, что в 2023 году отечественные производители изделий из пластмасс переработали 7 млн тонн сырья, а темпы развития отрасли превысили темпы роста ВВП. Активно идет процесс импортозамещения и формирования технологического суверенитета, до 12% пластиковых отходов уже успешно перерабатывается. Однако индустрии не хватает марочного ассортимента сырья, наблюдается высокая волатильность цен на полимеры, почти 100% оборудования по-прежнему закупается за рубежом, а предложенный недавно новый механизм расширенной ответственности производителя пока нельзя оценить как рабочий.

«Основные проблемы в отрасли связаны не с санкциями, а с недостаточностью внутренних мер регулирования — это отсутствие четкой политики, направленной на поддержку в стране производства изделий из пластика, как в плане таможенных пошлин, высокой стоимости разрешительных документов, так и в плане экологического регулирования, не имеющего под собой достаточных научных данных для введения ограничений на обращение пластмасс», — отметил советник Центра экспертизы ВТО Максим Медведков.

«В настоящий момент СПП завершает исследование бюджетного эффекта от постепенного переноса всех экспортных объемов полимерного сырья на переработку внутри России. Эта мера позволит существенно удлинить цепочки образования добавленной стоимости в нашей стране. Мы рассчитываем, что на основании нашего исследования правительство вникнет в ситуацию и примет набор системных мер в пользу развития дальних переделов сырья», — заявил генеральный директор СПП Петр Базунов.

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