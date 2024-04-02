Жительница ЕАО отдала мошенникам свыше 4,3 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении жительницы Ленинского района Еврейской автономной области. Женщина лишилась больше 4,3 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок якобы от имени работодателя. Собеседник сообщил, что в результате утечки персональные данные женщины оказались в руках мошенников. Через некоторое время жительнице ЕАО позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил потерпевшую, что на ее имя мошенники якобы пытаются оформить кредит.

ИА EAOMedia пишет, что женщина согласилась перечислить все сбережения на «безопасный» счет. Кроме того, она оформила несколько кредитов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Коми мужчина 1972 года рождения потерял из-за кибермошенников свыше 5,8 млн рублей. Потерпевший доверился предложению получения высокого дохода за счет инвестиций.