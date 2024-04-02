«Роскосмос» показал спутниковый снимок обрушившегося в Балтиморе моста

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок моста, который обрушился в американском Балтиморе. Соответствующая публикация появилась 2 апреля в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что снимок сделал спутник «Канопус-В».

«Сейчас порт перекрыт, и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Там добавили, что руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами, сообщила «Газета.Ru».

Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). После происшествия движение по мосту было сразу же перекрыто. В результате столкновения с моста в воду сорвалось несколько автомобилей. Причиной обрушения послужило судно «Дали», которое врезалось в опору моста и потеряло управление. При этом экипаж заранее предупредил власти о вероятном столкновении.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. Он добавил, что число погибших могло бы исчисляться десятками, если бы не несколько факторов, в том числе время суток и сигнал, который прозвучал незадолго до столкновения корабля. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося может занять до семи лет.