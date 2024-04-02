Четыре ребенка пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Тихорецком районе Краснодарского края. Травмы получили шесть человек, в том числе четверо детей.

Авария произошла вечером 1 апреля на трассе «Кавказ». По данным ИА KrasnodarMedia, водитель автомобиля Skoda, следовавший в направлении Тихорецка, допустил выезд на встречную полосу на участке, где такой маневр запрещен. В результате иномарка врезалась в машину «Лада Приора».

Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Четверо его несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. Также в больницу доставлены водитель и пассажир Skoda. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах России зарегистрировали 216 ДТП. 31 человек погиб, 248 человек получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 23 ДТП.