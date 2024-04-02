В Подмосковье пассажир электрички сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги

В подмосковной электричке мужчина сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги с прохода, в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом 2 апреля сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в конце февраля 2024 года, пассажир поезда Фрязево – Апрелевка напал на женщину преклонного возраста за то, что она попросила его убрать ноги с прохода. Мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, сломал ей нос, после чего покинул вагон», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что потерпевшая не могла защитить свои права, поэтому уголовное дело было возбуждено дознавателем с согласия прокурора по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Личность напавшего была установлена после проверки записей с камеры видеонаблюдения. Уже в отделе полиции мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

В феврале стало известно, что в подмосковной электричке помощник машиниста избил группу подростков. Нападавший преследовал зацеперов, но те смогли скрыться, и тогда мужчина набросился на тех, кто находился в том же вагоне. Помощник машиниста обвинил детей в том, что они занимались зацеперством, сорвали стоп-кран и разбили стекло. Уже на Курском вокзале в электричку прибыла полиция.