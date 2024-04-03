Россияне рассказали о своих идеальных выходных

Социальная сеть «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney» провели исследование и узнали, сколько в среднем россияне тратят на досуг, как и с кем предпочитают проводить свободное время и каким видят свой идеальный выходной. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 3 марта.

По мнению примерно каждого третьего россиянина, идеальный выходной — это тот, который можно провести в кровати. При этом 11% предпочитают в такой день играть в компьютерные игры. Как показывают данные «ЮKassa», в первом квартале оборот игровых товаров и ресурсов увеличился на 11%, количество оплат — на 12%. Учиться чему-то новому в выходные любят 9% участников опроса, заниматься шопингом — 4%. Только 2% опрошенных выбирают на время отдыха уйти в диджитал-детокс (не использовать гаджеты и не выходить в интернет).

Четверть респондентов (25%) не считают, сколько денег тратят на досуг. У 14% российских пользователей на это уходит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, 11% платят от 1 тыс. до 2 тыс, еще 11% — от 5 тыс. до 10 тыс. Лишь 7% опрошенных тратят на развлечения от 10 тыс. до 15 тыс. рублей ежемесячно.

Почти четверть россиян (24%) выбирает досуг с семьей, 20% — с друзьями. Наедине с собой любит находиться 21% респондентов, посвящать свободное время питомцу — 9%. Интересно, что 4% предпочли общение с искусственным интеллектом коммуникации с реальными людьми. Большинство опрошенных (31%) встречаются с друзьями несколько раз в неделю. По данным «ОК», в среднем пользователи соцсети ежедневно общаются с десятью друзьями, с 13 взаимодействуют каждую неделю, с 15 — минимум раз в месяц.

Согласно опросу, большинство россиян (31%) предпочитают проводить свободное время дома, 22% — в соцсетях. Еще 14% выбирают прогулку по городу, 7% — по паркам, 6% ездят на дачу, 5% ходят в рестораны и бары. По данным «ЮKassa», оборот учреждений отдыха (парки отдыха, кемпинги, загородные отели) в первом квартале вырос на 32%, количество покупок увеличилось на 20%. Оборот кафе и ресторанов при этом вырос вдвое, оплат стало на 93% больше, а средний чек увеличился на 11%.

21 марта из опроса компании «Альфа-Капитал» стало известно, что чаще всего россияне мечтают о собственном доме. Чаще всего респонденты мечтали о собственном доме (45%) или квартире (5,5%). Вторым по популярности желанием стал личный транспорт — о нем мечтает около 21% откликнувшихся.