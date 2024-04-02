Порядка 185 тыс. тюльпанов и виол высадили на клумбах в Севастополе

В Севастополе 185 тыс. цветов украсили весной 52 клумбы. В городе высадили тюльпаны, виолы и нарциссы.

Около 150 тыс. луковиц тюльпанов были выращены в городских питомниках. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

В мае запланировано обновление клумб, вместо весенних цветов будет использована летняя рассада. В частности, Севастополь украсят бегонии, колеусы, агератумы, портулак, петуньи и бархатцы. Всего планируется высадить около 300 тыс. цветов. На Приморском бульваре планируется организовать партерный, или орнаментальный, цветник.

250 тыс. луковиц будут сохранены после цветения. Их вновь высадят в 2025 году.

В конце марта в Никитском ботаническом саду Ялты начался парад тюльпанов. В этом году там высадили свыше 105 тыс. цветов 159 сортов иностранной селекции. Около 40 сортов являются новинками выставки, их представили горожанам впервые.