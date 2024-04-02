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Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий механизм жилищных вкладов граждан. Об этом 2 апреля «Известиям» сообщил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Законопроект предполагает создание в России нового вида сберегательного инструмента — договора жилищных сбережений. Вклад открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве.

«Такие пополняемые вклады граждан можно будет потратить только на покупку готового или строящегося жилья — как на новостройку, так и на вторичку. Основная особенность сберегательного депозита в том, что вкладчик сможет заключить с банком ипотечный договор и направить накопленные средства на первоначальный взнос по ипотеке или на покупку квартиры. Еще одна особенность данного механизма — это необходимость банкам заранее оформлять с вкладчиком ипотечные обязательства и фиксировать в договоре ставку по ипотеке. Сам механизм позволит повысить доступность жилья, застройщики и банки смогут предоставлять специальные условия, например, повышенные проценты по таким вкладам или скидки по ипотечной ставке. Депозит может пополнять любой член семьи. А гарантированная страховая сумма возврата будет 10 млн рублей, а не как обычный вклад, где страховое покрытие составляет 1,4 млн рублей», — сказал депутат.

По словам Говырина, для банков это тоже плюс — они смогут наблюдать за тем, как вкладчик соблюдает платежную дисциплину, какое у него финансовое состояние. Это избавит банки от дополнительных проверок, что снизит риски при выдаче ипотечного займа в будущем, считает парламентарий.

«Если человек дисциплинированно копил на квартиру, не набирал кредитов, не имел претензий со стороны кредиторов в период действия договора жилищных сбережений, то банк будет не вправе отказать ему в выдаче ипотеки, когда вкладчик накопит на первоначальный взнос. Но самое важное, на мой взгляд, что дает предлагаемый механизм — это опция фиксации стоимости квартиры, то есть людям важно понимать, на что они копят и в какую сумму им обойдется квартира. Предлагаемый законопроектом механизм позволит это обеспечить», — заключил он.

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