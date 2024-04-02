Скончалась 36-летняя экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону

В воскресенье, 31 марта, стало известно о смерти бывшей участницы шоу «Дом-2» 36-летней Либерж Кпадону. О ее кончине сообщили в социальных сетях коллеги и знакомые. В последние месяцы жизни у девушки были серьезные проблемы со здоровьем. «Известия» рассказывают о ее биографии и обстоятельствах смерти.

Либерж Кпадону — биография

Будущая звезда телешоу родилась в 1987 году. Ее отец Аддах Жильбер Кпадону родом из Африки. Какое-то время он получал образование во Франции, а затем переехал в Северную столицу России, чтобы поступить в Санкт-Петербургский горный университет. Во время учебы он встретил свою будущую супругу Надежду. Уже на следующий день после знакомства Кпадону сделал ей предложение руки и сердца.

Юная Либерж росла в семье кандидата геолого-минералогических наук и юриста. В детстве она занималась легкой атлетикой и завоевывала призовые места на городских чемпионатах. Тренер пророчил ей карьеру профессиональной спортсменки. Однако в 14 лет Кпадону переехала с родителями из Санкт-Петербурга в Уфу. На новом месте возобновлять серьезные тренировки она не стала.

В 16 лет Кпадону познакомилась с арт-директором ночного клуба и получила от него предложение стать танцовщицей. Несмотря на недовольство родителей, девушка согласилась.

После окончания школы будущая телезвезда переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Она поступила на специальность организатор культурно-массовых мероприятий. В столице она продолжала выступать в качестве танцовщицы. Ее также пригласили на эпизодическую роль в комедии «Вождь краснокожих» режиссера Егора Анашкина.

В 2011 году Кпадону стала участницей проекта «Дом-2». Там у нее возникла симпатия к актеру Глебу Калюжному, однако отношения не продлились долго. Следующим возлюбленным девушки стал Иван Барзиков. Молодые люди вместе покинули проект как пара, но их роман также оказался недолговечным.

В 2013 году Кпадону вернулась в «Дом-2». Через некоторое время девушка вышла замуж за своего нового избранника Евгения Руднева. Тем не менее, этот союз продержался всего полгода. После расставания Руднев остался в проекте, а его бывшая супруга покинула шоу в 2015 году. В следующий раз она оказалась на «стройке любви» в 2023 году, но уже не как участница, а как член жюри конкурса «Человек года».

После «Дома-2» Кпадону занималась развитием собственного бизнеса. Она открыла ювелирный магазин под названием «ЛиберЖе», однако он не просуществовал долго. Изначально в соцсетях телезвезда писала, что закрытие временное и связано с переездом в другую торговую точку, но второго открытия так и не произошло.

Через некоторое время Кпадону сообщила, что стала соучредительницей ресторана здорового питания «Дикое яблоко». Она также начала набор в свою танцевальную студию. Но и эти проекты не были коммерчески успешны. В 2016 году девушка пробовала себя в музыкальной сфере и даже брала уроки вокала у участницы шоу «Голос» Этери Бериашвили.

В 2021 году Кпадону открыла студию лазерной эпиляции и удаления татуировок. Она также вела страницы в нескольких социальных сетях, радуя подписчиков забавными видео и новостями о своем бизнесе.

Либерж Кпадону — смерть

В конце марта 2024 года в соцсетях коллег и знакомых Кпадону начали появляться сообщения о том, что девушка не выходит на связь. Вскоре бывшая участница «Дома-2» Анна Якунина рассказала, что телезвезда скончалась. По данным издания Life, трагическую новость она узнала от соседей.

Информацию подтвердила и другая экс-участница шоу Алиана Устиненко. В своем Telegram-канале она сообщила, что тело Кпадону пролежало в закрытой квартире 41 день.

В разговоре с ИА Regnum мать телезвезды сообщила, что некоторое время назад Кпадону перенесла операцию, после чего перестала выходить на связь. Примерно в то же время проблемы со здоровьем начались и у ее отца Аддаха Кпадону. Он также попал на операционный стол, и ему требовался уход. Когда женщина смогла выделить время на звонок дочери, ее телефон уже был отключен.

Собеседница агентства добавила, что они с супругом вылетели в Москву, чтобы присутствовать на вскрытии и поговорить со следователями. О причинах смерти дочери она не сообщила.

О проблемах со здоровьем Кпадону рассказывала еще в сентябре 2023 года. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, в котором говорила о том, что у нее обнаружили новообразование в легком и советовала подписчикам чаще делать флюорографию. В феврале девушка в последний раз вышла на связь в соцсетях, сообщив, что едет в больницу и готовится к операции.