Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Мир
Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Политика
Лавров заявил о невозможности сломить дух россиян и белорусов терактами
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Мир
Песков назвал тревожным сигналом обнаружение таможней взрывчатки с Украины
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Скончалась 36-летняя экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В воскресенье, 31 марта, стало известно о смерти бывшей участницы шоу «Дом-2» 36-летней Либерж Кпадону. О ее кончине сообщили в социальных сетях коллеги и знакомые. В последние месяцы жизни у девушки были серьезные проблемы со здоровьем. «Известия» рассказывают о ее биографии и обстоятельствах смерти.

Либерж Кпадону — биография

Будущая звезда телешоу родилась в 1987 году. Ее отец Аддах Жильбер Кпадону родом из Африки. Какое-то время он получал образование во Франции, а затем переехал в Северную столицу России, чтобы поступить в Санкт-Петербургский горный университет. Во время учебы он встретил свою будущую супругу Надежду. Уже на следующий день после знакомства Кпадону сделал ей предложение руки и сердца.

Юная Либерж росла в семье кандидата геолого-минералогических наук и юриста. В детстве она занималась легкой атлетикой и завоевывала призовые места на городских чемпионатах. Тренер пророчил ей карьеру профессиональной спортсменки. Однако в 14 лет Кпадону переехала с родителями из Санкт-Петербурга в Уфу. На новом месте возобновлять серьезные тренировки она не стала.

В 16 лет Кпадону познакомилась с арт-директором ночного клуба и получила от него предложение стать танцовщицей. Несмотря на недовольство родителей, девушка согласилась.

После окончания школы будущая телезвезда переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Она поступила на специальность организатор культурно-массовых мероприятий. В столице она продолжала выступать в качестве танцовщицы. Ее также пригласили на эпизодическую роль в комедии «Вождь краснокожих» режиссера Егора Анашкина.

В 2011 году Кпадону стала участницей проекта «Дом-2». Там у нее возникла симпатия к актеру Глебу Калюжному, однако отношения не продлились долго. Следующим возлюбленным девушки стал Иван Барзиков. Молодые люди вместе покинули проект как пара, но их роман также оказался недолговечным.

В 2013 году Кпадону вернулась в «Дом-2». Через некоторое время девушка вышла замуж за своего нового избранника Евгения Руднева. Тем не менее, этот союз продержался всего полгода. После расставания Руднев остался в проекте, а его бывшая супруга покинула шоу в 2015 году. В следующий раз она оказалась на «стройке любви» в 2023 году, но уже не как участница, а как член жюри конкурса «Человек года».

После «Дома-2» Кпадону занималась развитием собственного бизнеса. Она открыла ювелирный магазин под названием «ЛиберЖе», однако он не просуществовал долго. Изначально в соцсетях телезвезда писала, что закрытие временное и связано с переездом в другую торговую точку, но второго открытия так и не произошло.

Через некоторое время Кпадону сообщила, что стала соучредительницей ресторана здорового питания «Дикое яблоко». Она также начала набор в свою танцевальную студию. Но и эти проекты не были коммерчески успешны. В 2016 году девушка пробовала себя в музыкальной сфере и даже брала уроки вокала у участницы шоу «Голос» Этери Бериашвили.

В 2021 году Кпадону открыла студию лазерной эпиляции и удаления татуировок. Она также вела страницы в нескольких социальных сетях, радуя подписчиков забавными видео и новостями о своем бизнесе.

Либерж Кпадону — смерть

В конце марта 2024 года в соцсетях коллег и знакомых Кпадону начали появляться сообщения о том, что девушка не выходит на связь. Вскоре бывшая участница «Дома-2» Анна Якунина рассказала, что телезвезда скончалась. По данным издания Life, трагическую новость она узнала от соседей.

Информацию подтвердила и другая экс-участница шоу Алиана Устиненко. В своем Telegram-канале она сообщила, что тело Кпадону пролежало в закрытой квартире 41 день.

В разговоре с ИА Regnum мать телезвезды сообщила, что некоторое время назад Кпадону перенесла операцию, после чего перестала выходить на связь. Примерно в то же время проблемы со здоровьем начались и у ее отца Аддаха Кпадону. Он также попал на операционный стол, и ему требовался уход. Когда женщина смогла выделить время на звонок дочери, ее телефон уже был отключен.

Иронию любил: в Театре сатиры простились с Александром Ширвиндтом
Народный артист России отправится на планету, названную в его честь, надеются коллеги

Собеседница агентства добавила, что они с супругом вылетели в Москву, чтобы присутствовать на вскрытии и поговорить со следователями. О причинах смерти дочери она не сообщила.

О проблемах со здоровьем Кпадону рассказывала еще в сентябре 2023 года. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, в котором говорила о том, что у нее обнаружили новообразование в легком и советовала подписчикам чаще делать флюорографию. В феврале девушка в последний раз вышла на связь в соцсетях, сообщив, что едет в больницу и готовится к операции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024