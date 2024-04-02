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Семью десятого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» почти неделю допрашивали в Душанбе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Родственники десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», арестованного Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе. Об этом 2 апреля сообщила мать боевика Ханифа Нарзуллаева, проживающая в кишлаке в 25 км от города Гиссар.

«После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта», — цитирует ее «РИА Новости».

Женщина отметила, что до сих пор не понимает, почему это случилось.

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Ранее, 1 апреля, Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоду. Его обвинили в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следственный комитет (СК) РФ, запрашивая арест, уточнил, что подозреваемый за несколько дней до случившегося перевел одному из соучастников атаки денежные средства для обеспечения проживания нападавших. Кроме того, после теракта Юсуфзода перечислил одному из его исполнителей другую часть денег.

При этом самого Юсуфзоду задержали 26 марта в рамках операции «Нелегал». Ему было предъявлено обвинение в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Тогда ему назначили административный арест на 12 суток.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Вместе с Юсуфзодой к настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.

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