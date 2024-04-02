Российские планирующие бомбы способны не только разрушить ландшафт Украины, но и подорвать ее боевой дух. Об этом 1 апреля написала обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиот.

«Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух», — говорится в публикации.

Как отмечает автор, украинская армия не выдерживает ударов бомб, даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию после мощных разрывов. По словам обозревателя, Россия использует эти бомбы еще с того года, однако их производство удалось нарастить за последние месяцы. При этом именно они сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки российскими войсками.

Ранее, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 т (ФАБ-1500) на Украине привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери со стороны ВСУ.

До этого, 3 марта, немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild сообщил, что российские войска эффективно уничтожают позиции ВСУ фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По мнению журналиста, залогом успеха российских сил является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.

В конце января отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что армия РФ подрывает позиции ВСУ у Днепра фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. Он добавил, что военнослужащим Украины приходится постоянно восстанавливать уничтоженные российскими ударами укрытия.

До этого, 15 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он отметил, что у России имеются десятки тысяч штук ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500 и ФАБ-5000. Также он указал на уникальную особенность российских планирующих авиабомб, которые позволяют атаковать противника без входа в зону действия его ПВО. По его словам, это оружие очень серьезное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.