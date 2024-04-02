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СМИ указали на опасность российских планирующих бомб для ВСУ

UnHerd: украинская армия не выдерживает ударов российских планирующих бомб
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские планирующие бомбы способны не только разрушить ландшафт Украины, но и подорвать ее боевой дух. Об этом 1 апреля написала обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиот.

«Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух», — говорится в публикации.

Как отмечает автор, украинская армия не выдерживает ударов бомб, даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию после мощных разрывов. По словам обозревателя, Россия использует эти бомбы еще с того года, однако их производство удалось нарастить за последние месяцы. При этом именно они сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки российскими войсками.

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Ранее, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 т (ФАБ-1500) на Украине привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери со стороны ВСУ.

До этого, 3 марта, немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild сообщил, что российские войска эффективно уничтожают позиции ВСУ фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По мнению журналиста, залогом успеха российских сил является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.

В конце января отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что армия РФ подрывает позиции ВСУ у Днепра фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. Он добавил, что военнослужащим Украины приходится постоянно восстанавливать уничтоженные российскими ударами укрытия.

До этого, 15 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он отметил, что у России имеются десятки тысяч штук ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500 и ФАБ-5000. Также он указал на уникальную особенность российских планирующих авиабомб, которые позволяют атаковать противника без входа в зону действия его ПВО. По его словам, это оружие очень серьезное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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