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Эксперт рассказала о преимуществах кредитов с плавающей ставкой

Эксперт Зыкова: при плавающей ставке по кредиту бизнес экономит на процентах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Член Московского регионального отделения «Деловая Россия», управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова 2 апереля рассказала «Известиям» о преимуществах кредитов с плавающей ставкой.

«Основываясь на текущих предложениях банков, как правило, изначально ставка по кредиту с плавающей ставкой ниже, чем у кредита с фиксированной ставкой. А соответственно, такой кредит заведомо выглядит более привлекательным. Также при плавающей ставке бизнес получает возможность сэкономить на процентах, если ключевая ставка будет снижаться. Вследствие этого у бизнеса вырастет номинальная выручка, за счет которой можно будет компенсировать ставку по кредиту. Однако такая непредсказуемость в размере платежей, безусловно, может быть как плюсом, так и минусом для заемщика, так как если ставка будет повышаться, то дополнительную выгоду будет получать банк», — сказала она.

Кроме того, выбор кредита с плавающей ставкой в совокупности с использованием производных финансовых инструментов позволит достаточно эффективно застраховать кредит от риска экстремального повышения ключевой ставки и обеспечить дополнительную защиту бизнеса от финансовых потерь, добавила Зыкова.

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По словам эксперта, уровень ставок является ключевым фактором, который влияет на востребованность кредита с плавающей ставкой, но не единственным.

«Например, уровень инфляции также оказывает влияние, поскольку при высокой инфляции кредит с фиксированной ставкой кажется менее привлекательными из-за быстрого обесценивания денег. При выборе вида кредита заемщики также обращают внимание на ожидания по ставкам. Если, согласно экономическим прогнозам, ожидается, что ставки будут расти, то компании будут вероятнее предпочитать фиксированную ставку, чтобы защитить бизнес от роста затрат по кредиту. Некоторую роль оказывает и состояние конкуренции на рынке кредитования: привлекая клиентов, банки и финансовые организации стремятся предложить различные выгодные условия и тарифы, подстраиваясь под потребности и желания заемщиков», — сказала она.

Если Центральный банк планирует сохранить жесткую денежно-кредитную политику в 2024 году, то вероятно, что ставки по кредитам будут оставаться на высоком уровне или даже могут увеличиться. В таких условиях спрос на кредиты с плавающей ставкой, возможно, снизится, считает Зыкова. Заемщики, которые хотят избежать риска увеличения процентных ставок в будущем, могут предпочесть фиксированные ставки.

«Тем не менее вряд ли снижение будет существенным, так как компании всё же будут рассматривать кредит с плавающей ставкой как способ снижения начальных затрат на проценты, принимая риск возможного увеличения ставок в будущем», — заключила экономист.

29 марта из данных Центробанка стало известно, что доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков по состоянию на 1 февраля 2024-го поставила исторический рекорд — 49,87%. Выдачи таких ссуд активно растут: только за последний год (с февраля 2023-го) показатель увеличился на 5 п. п.

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