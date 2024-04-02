Две ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае

Еще две ледовые переправы через реку Амур закрыли в Хабаровском крае. Они соединяли Николаевск-на-Амуре с селом Подгорным.

Пока функционирует третья переправа между населенными пунктами, ее грузоподъемность составляет не более 16 т. Об этом сообщает ИА AmurMedia. На закрытых переправах демонтированы информационные знаки и перекрыт выезд на лед.

Количество переправ в регионе сокращается с каждым днем. Пока продолжают работы 19 объектов в Ульчском, Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Верхнебуреинском районах, а также в районах имени П. Осиненко и Лазо. Сотрудники ГИМС напоминают, что при движении по переправе следует соблюдать установленную грузоподъемность и требования информационных знаков.

В Томской области большинство ледовых переправ закрылись к 1 апреля. Проезд сохранился только на двух объектах.