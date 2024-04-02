Учения ВДВ проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове

На полигоне «Завеличье» в Пскове во вторник, 2 апреля, проходит очередной этап практических занятий личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Военные, в частности, отрабатывают маневры с применением ручного противотанкового гранатомета.

В связи с проходящими стрельбами местных жителей попросили сохранять спокойствие, пишет Псковская лента новостей.

Днем ранее, 1 апреля, стартовал призыв на срочную военную службу. Это будет первая кампания, которая пройдет с учетом нового закона о повышении призывного возраста.