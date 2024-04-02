Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии во вторник, 2 апреля. Об этом сообщила газета The Japan Times.

Землетрясение произошло на глубине 71 км в северной части побережья Иватэ, предположительно в пределах Тихоокеанской плиты, и не вызвало цунами, приводит газета данные метеорологического агентства.

По его данным, в девяти муниципалитетах, включая города Хатинохе и Мисава в префектуре Аомори и города Мияко и Кудзи в префектуре Иватэ, землетрясение достигло 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности.

По данным префектуры Аомори, в результате землетрясения пострадали два человека. Женщина в возрасте 70 лет в Хачинохе и женщина в возрасте 80 лет в городе Товада получили легкие травмы, упав с кровати.

В метеорологическом агентстве также предупредили о вероятности землетрясений интенсивностью ниже 5 баллов в течение примерно недели.

Сообщается, что после землетрясения правительство открыло информационный офис в центре кризисного управления канцелярии премьер-министра.

Ранее, 21 марта, японское метеорологическое управление сообщило, что в регионе Канто, где находится столица Токио, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3 по японской шкале, где максимум — 7. Эпицентр землетрясения, произошедшего в 9:08 (3:08 мск), находился в южной части префектуры Ибараки, примерно в 150 км от Токио, на глубине 50 км. При этом сильные толчки ощущались в соседней префектуре Тотиги.