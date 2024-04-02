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Аналитик не исключила роста стоимости Brent выше $90 за баррель до конца апреля

Цена нефти Brent превысила $89 за баррель: Веретенникова предрекла дальнейший рост
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Фото: REUTERS
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Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила отметку $89 за баррель впервые с октября 2023-го, следует из данных на сайте торговой площадки. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям» 2апреля, что стоимость может продемонстрировать дальнейший рост, и не исключено, что превысит $90 за баррель до конца месяца.

По ее словам, с одной стороны, на подорожание могло повлиять снижение поставок.

«Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на II квартал. Несколько стран — участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение II квартала добровольно сокращать добычу нефти суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки», — напомнила она.

Большинство стран сохранили прежние параметры снижения производства, но Россия и Ирак внесли изменения в свои объемы сокращений, добавила эксперт.

«Усиливаются геополитические риски: растут опасения дальнейшей эскалации боевых действий на Ближнем Востоке после того, как Сирия и Иран обвинили Израиль в ракетном ударе по иранскому дипломатическому зданию в Дамаске. Участие Ирана может поставить под угрозу поставки нефти из этой страны», — отметила Веретенникова.

С другой стороны, существуют признаки улучшения со стороны спроса, обратила внимание аналитик. Она рассказала, что вышедшая статистика за март отражает рост производственной активности в США и Китае, что усиливает ожидания усиления экономического роста в обеих странах, что может привести к росту спроса на нефть.

«Дальнейшая динамика цены на нефть будет также зависеть от нескольких факторов, это и дальнейшие показатели экономической активности крупнейших мировых экономик, и геополитика. Нефть может продемонстрировать дальнейший рост, и не исключено, что превысит $90 за баррель до конца месяца», — заключила Веретенникова.

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