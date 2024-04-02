Аналитик не исключила роста стоимости Brent выше $90 за баррель до конца апреля

Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила отметку $89 за баррель впервые с октября 2023-го, следует из данных на сайте торговой площадки. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям» 2апреля, что стоимость может продемонстрировать дальнейший рост, и не исключено, что превысит $90 за баррель до конца месяца.

По ее словам, с одной стороны, на подорожание могло повлиять снижение поставок.

«Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на II квартал. Несколько стран — участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение II квартала добровольно сокращать добычу нефти суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки», — напомнила она.

Большинство стран сохранили прежние параметры снижения производства, но Россия и Ирак внесли изменения в свои объемы сокращений, добавила эксперт.

«Усиливаются геополитические риски: растут опасения дальнейшей эскалации боевых действий на Ближнем Востоке после того, как Сирия и Иран обвинили Израиль в ракетном ударе по иранскому дипломатическому зданию в Дамаске. Участие Ирана может поставить под угрозу поставки нефти из этой страны», — отметила Веретенникова.

С другой стороны, существуют признаки улучшения со стороны спроса, обратила внимание аналитик. Она рассказала, что вышедшая статистика за март отражает рост производственной активности в США и Китае, что усиливает ожидания усиления экономического роста в обеих странах, что может привести к росту спроса на нефть.

«Дальнейшая динамика цены на нефть будет также зависеть от нескольких факторов, это и дальнейшие показатели экономической активности крупнейших мировых экономик, и геополитика. Нефть может продемонстрировать дальнейший рост, и не исключено, что превысит $90 за баррель до конца месяца», — заключила Веретенникова.

Ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин заявил, что человечество еще долго будет потреблять углеводороды, ввиду чего российским нефтяникам хватит работы еще на 100 лет. Глава государства подчеркнул, что добыча ресурса актуальна и на фоне обсуждений о возобновляемых источниках энергии.