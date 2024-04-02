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Песков назвал тревожным сигналом обнаружение таможней взрывчатки с Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обнаруженный и задержанный таможней на российско-латвийской границе груз со взрывчаткой с Украины является еще одним тревожным сигналом, подтверждающий террористическую наклонность киевского режима. Об этом 2 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, это будет дальше расследоваться, нам нечего добавить к тому, что было объявлено ФСБ. Еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. В результате было задержан человек, причастный к преступлению.

Как заявил начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский, обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома. Следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

Корреспондент «Известий» Алексей Целищев рассказал, что задержанный на российско-латвийской границе смертоносный груз со взрывчаткой с Украины проехал несколько стран, беспрепятственно пересекая почти всю Восточную Европу. Однако именно перед российскими таможенниками водитель машины сильно разнервничался. Вместе с «гексогеновыми» иконами в прицепе микроавтобуса были еще и церковные подсвечники. В них оказались части выстрела ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

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