Песков сообщил о финальной стадии подготовки визита Мадуро в Россию

Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с главой государства Владимиром Путиным находится на финальной стадии, идут последние согласования графиков двух лидеров. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, он (визит. — Ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита, последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в этот день Мадуро заявил российскому послу Сергею Мелик-Багдасарову в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что в скором времени посетит Россию. В беседе он также назвал Россию образцом экономического развития в условиях санкций, с которой Венесуэла будет брать пример.

В конце января Песков сообщал, что визит венесуэльского лидера в Россию прорабатывается, поскольку в нем есть потребность. Сам Мадуро тогда же объявил о своем намерении в скором времени приехать в Санкт-Петербург.