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Песков подтвердил проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

Песков: вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов прорабатывается
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Фото: ТАСС/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN
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Вопрос об исключении «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из российского списка террористов прорабатывается. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» в ходе брифинга.

Он также призвал дождаться окончательного решения.

«Вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции [Кремля по этому вопросу]», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия ведет диалог с правительством талибов для решения актуальных вопросов. Он напомнил, что «Талибан» является де-факто властью в Афганистане.

«Так или иначе, но мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», — отметил он и напомнил, что страна находится рядом с Россией.

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Накануне, 1 апреля, стало известно, что МИД РФ, Минюст России и другие российские профильные ведомства прорабатывают вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов. Как отмечалось, окончательное решение будет принято руководством страны.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о контроле талибами власти в Афганистане. Он подчеркнул, что диппредставительство России в Кабуле было «если не единственным посольством», то одним из немногих. Лавров отметил, что РФ контактирует с талибами и относительно их полноценного признания правительством.

Совет Безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В этом же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

В мае 2021 года после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а уже 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.

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