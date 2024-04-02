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В ООН заявили о применении пыток на Украине к подозреваемым в сотрудничестве с РФ

Верховный комиссар ООН: на Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Власти Украины применяют пытки и подвергают жестокому обращению жителей регионов, из которых ушли российские войска, так как людей подозревают в сотрудничестве с Россией. Об этом 2 апреля заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Тюрк отметил, что после того, как Украина «вернула себе часть территорий» в результате боев с Российской армией, некоторые их жители пострадали от действий украинских властей, так как те использовали «слишком широкое и расплывчатое уголовное определение сотрудничества».

«Украинские власти преследовали и осуждали местных жителей, которые выполняли обычную работу в своем местном сообществе. В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве», — пояснил верховный комиссар ООН. Трансляция заседания велась на сайте организации.

Тюрк призвал Киев «принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях» с пострадавшими от таких действий.

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Ранее 2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что МИД РФ в связи со второй годовщиной провокации в украинской Буче в очередной раз призвал международные организации, в частности ООН, добиться расследования всех обстоятельств событий, произошедших в городе в апреле 2022 года. Она добавила, что все запросы РФ об установлении обстоятельств случившегося так и остались без ответа.

В январе 2023 года в отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека также отмечалось, что за первые шесть месяцев конфликта вокруг Украины известно о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков. По ее словам, миссия по наблюдению за соблюдением прав человека получила доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования и таким образом смогла конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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