Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Мир
The Times узнала о неспособности британских дронов Watchkeeper летать в непогоду
Мир
Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
ВС РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и БПЛА по энергообъектам Украины
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Политика
Лавров заявил о невозможности сломить дух россиян и белорусов терактами
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Мир
Песков назвал тревожным сигналом обнаружение таможней взрывчатки с Украины
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок

0
Фото: Global Look Press/Egyptian President Office
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принес конституционную присягу перед членами парламента страны и вступил в должность главы государства в третий раз. Церемония инаугурации транслировалась 2 апреля из новой административной столицы Египта на сайте канцелярии президента.

«Торжественно клянусь Всемогущим Богом, что на своем посту буду работать над сохранением республиканского строя в Египте, уважать конституцию и иные законы страны, всецело заботиться об интересах народа, а также охранять суверенитет государства и его территориальную целостность», — сказал ас-Сиси.

Ас-Сиси был переизбран на свой пост 18 декабря 2023 года, получив 39,7 млн голосов избирателей (89,6% от общего числа голосов). Его ближайший конкурент Хазем Омар набрал 986,3 тыс. голосов, или 4,5%.

Сдать протест: почему египтяне не вышли на акции против президента
Участники климатического саммита в Шарм-эш-Шейхе не прислушались к малочисленным демонстрантам

Голосование на всеобщих выборах президента в Египте проводилось в период с 10 по 12 декабря прошлого года. На пост главы государства претендовали еще три кандидата: лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года, после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года после того, как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку.

После этих выборов ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024