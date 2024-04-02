Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принес конституционную присягу перед членами парламента страны и вступил в должность главы государства в третий раз. Церемония инаугурации транслировалась 2 апреля из новой административной столицы Египта на сайте канцелярии президента.

«Торжественно клянусь Всемогущим Богом, что на своем посту буду работать над сохранением республиканского строя в Египте, уважать конституцию и иные законы страны, всецело заботиться об интересах народа, а также охранять суверенитет государства и его территориальную целостность», — сказал ас-Сиси.

Ас-Сиси был переизбран на свой пост 18 декабря 2023 года, получив 39,7 млн голосов избирателей (89,6% от общего числа голосов). Его ближайший конкурент Хазем Омар набрал 986,3 тыс. голосов, или 4,5%.

Голосование на всеобщих выборах президента в Египте проводилось в период с 10 по 12 декабря прошлого года. На пост главы государства претендовали еще три кандидата: лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Ас-Сиси возглавляет Египет с 2014 года, после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства были продолжены до 2022 года после того, как за него отдали голоса более 21,5 млн избирателей. Его единственный конкурент Муса Мустафа Муса, лидер партии «Аль-Гхад», тогда получил около 720 тыс. голосов в свою поддержку.

После этих выборов ас-Сиси будет находиться на посту президента до 2030 года, так как в стране увеличили срок президентских полномочий до шести лет.