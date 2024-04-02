В Липецке сняли барельефы с горбатого моста и отвезли на склад

В Липецке разобрали колонны с одной стороны горбатого моста на улице Советской и сняли часть декора — барельефы с символами воинской доблести. Об этом сообщает GOROD48 во вторник, 2 апреля.

Барельефы были созданы героем Первой мировой войны и главой Липецкого исполкома Советов, скульптором-самородком Матвеем Шаталовым. Его правнук живет в Липецке и работает программистом в Краеведческом музее.

Снятые барельефы будут храниться на складе городского департаменте градостроительства и архитектуры до завершения ремонта моста. Их отмоют, а после вернут на место.

Ремонт горбатого моста стартовал еще 10 февраля. Он считается самым старым и одним из самых маленьких и красивых в Липецке. В департаменте архитектуры заверили, что позаботятся о сохранности исторического облика объекта.

Ранее, в марте, сообщалось, что в Липецке стартует работа над проектом строительства нового моста, который повысит транспортную доступность района Опытной станции. Объект свяжет улицу Гагарина и Боевой проезд.