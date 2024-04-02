Эксперт назвал последствия ужесточения наказаний за утечки персональных данных

Ужесточение наказаний за утечки персональных данных повысить уровень защищенности информации, рассказал «Известиям» директор по информационным технологиям компании «Юникон» Владимир Здоровило.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство поддержало законопроект об ужесточении наказаний за утечки персональных данных, но на условиях его доработки. Об этом рассказал «Известиям» источник в кабмине. В отзыве правительства говорится, что размер штрафов за утечку персональных сведений специальной категории должен зависеть от характера нарушения и степени его общественной вредности. Согласно законопроекту, размер взысканий может составить от 0,1 до 3% выручки.

«Оборотные штрафы помогут повысить уровень защищенности персональных данных, так как компании будут заинтересованы в обеспечении безопасности своих систем и предотвращении утечек информации. Но необходимо учитывать, что даже при наличии самых строгих мер защиты возможны случаи хакерских атак или ошибок со стороны пользователей компаний», — сказал Здоровило.

Эксперт выразил мнение, что компаниям стоит готовиться особенно к хакерским атакам. Законопроект откроет новые возможности для хакеров в части обналичивания украденной информации в виде откупа за неразглашение информации об утечке, считает он.

Ранее, 11 января, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, говоря об утечке данных, рассказала, что всё чаще жертвами киберпреступников становятся представители малого и среднего бизнеса. Главная причина такого пристального внимания хакеров к МСП — их слабая защищенность, объяснила она. В свою очередь, член Асоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова добавила, что если персональные данные утекли в Сеть, то необходимо обратиться в территориальный орган Роскомнадзора.