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Эксперт назвал последствия ужесточения наказаний за утечки персональных данных

Здоровило: введение штрафов повлияет на уровень защищенности персональных данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ужесточение наказаний за утечки персональных данных повысить уровень защищенности информации, рассказал «Известиям» директор по информационным технологиям компании «Юникон» Владимир Здоровило.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство поддержало законопроект об ужесточении наказаний за утечки персональных данных, но на условиях его доработки. Об этом рассказал «Известиям» источник в кабмине. В отзыве правительства говорится, что размер штрафов за утечку персональных сведений специальной категории должен зависеть от характера нарушения и степени его общественной вредности. Согласно законопроекту, размер взысканий может составить от 0,1 до 3% выручки.

«Оборотные штрафы помогут повысить уровень защищенности персональных данных, так как компании будут заинтересованы в обеспечении безопасности своих систем и предотвращении утечек информации. Но необходимо учитывать, что даже при наличии самых строгих мер защиты возможны случаи хакерских атак или ошибок со стороны пользователей компаний», — сказал Здоровило.

Эксперт выразил мнение, что компаниям стоит готовиться особенно к хакерским атакам. Законопроект откроет новые возможности для хакеров в части обналичивания украденной информации в виде откупа за неразглашение информации об утечке, считает он.

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Ранее, 11 января, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, говоря об утечке данных, рассказала, что всё чаще жертвами киберпреступников становятся представители малого и среднего бизнеса. Главная причина такого пристального внимания хакеров к МСП — их слабая защищенность, объяснила она. В свою очередь, член Асоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова добавила, что если персональные данные утекли в Сеть, то необходимо обратиться в территориальный орган Роскомнадзора.

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