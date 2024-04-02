Вертолет минобороны Абхазии с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-24 министерства обороны Абхазии совершил аварийную посадку в Гулрыпшском районе, на борту находились три человека. Об этом 2 апреля сообщило агентство «Апсныпресс» в официальном Telegram-канале.

«Все три члена экипажа живы. На место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния», — говорится в сообщении.

Как дополняет СМИ, находившихся на борту вертолета Георгия Пачулия, Виталия Коренова и Эдуарда Мкртчана доставили в госпиталь. Как сообщил агентству представитель минобороны, их жизни ничего не угрожает.

Ранее, 1 апреля, вертолет Ми-8 по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края, никто не пострадал. Сообщалось, что вертолет, принадлежавший авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», выполнял перегоночный рейс в Туруханск.