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Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признал, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками. Об этом он рассказал пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), которые разыграли его от имени «африканского политика» и опубликовали 2 апреля видео беседы.

По словам Баха, на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ.

«Мы также предлагали украинской стороне, и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — добавил глава международной спортивной организации.

В случае обнаружения заявлений со стороны спортсменов, которые МОК считает неподобающими, эти атлеты теряют возможность участия в соревнованиях, уточнил Бах.

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Ранее, 29 марта, глава МОК признал также, что политика оказывает влияние на деятельность организации, поскольку иначе МОК был бы «больше не актуален». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бах может убить олимпийское движение, которое сам не создавал.

До этого, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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