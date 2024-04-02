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Продажи автомобилей Lada в марте побили 11-летний рекорд

Продажи автомобилей Lada выросли на 42,5% в I квартале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За три месяца 2024 года в России было продано 91,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 42,5% выше итогов аналогичного периода прошлого года. В марте продажи Lada в РФ составили 42,8 тыс. единиц — это наибольший показатель за последние 11 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

Показатели продаж в марте оказались на 53,6% выше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% выше в сравнении с мартом прошлого года. Обновленная Lada Vesta показала свой лучший результат с начала продаж — 11,7 тыс. единиц (плюс 71,6% к февралю 2024 года). В рамках всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года.

Продажи Granta в марте составили 20,4 тыс. единиц, это второй результат по объемам продаж за всю историю модели. Объем продаж в марте текущего года на 59,5% выше результата февраля и на 25,6% выше результата марта прошлого года.

Продажи Lada Niva Legend в марте этого года составили 11,8 тыс. единиц (плюс 21,5% к февралю и плюс 75,5% к марту 2023 года). Внедорожники Lada Niva Travel в прошлом месяце разошлись тиражом 12,2 тыс. единиц, что на 36,1% выше итогов февраля и на 42% выше результатов прошлогоднего марта. Общие продажи семейства Niva составили 10 тыс. единиц (плюс 56% к марту 2023 года).

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, компания продолжает выполнять план производства 2024 года. В I квартале по сравнению с 2023 годом выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тыс. автомобилей.

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Ранее, 29 марта, стало известно, что АвтоВАЗ начал продажи внедорожников Lada Niva Bronto, которые получили антиблокировочную тормозную систему ABS и двигатели экологического стандарта «Евро-5» вместо «Евро-2».

26 марта стало известно, что АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, которые могут быть использованы для будущих моделей автомобилей. На следующий день сообщалось о заявке на регистрацию еще двух названий.

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