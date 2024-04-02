«Желтый» уровень опасности действует в Петербурге из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина — порывистый ветер. Он принесет похолодание в Северную столицу в среду, 3 апреля.

Телеканал «78» со ссылкой на Росгидрометцентр сообщает, что режим будет действовать с 15:00 3 апреля по 03:00 4 апреля.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, когда автомобилисты должны соблюдать осторожность на дорогах, а лучше вообще отказаться от поездок. Пешеходам рекомендуют одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

Синоптики 28 марта спрогнозировали теплый апрель в Санкт-Петербурге. Погода в первую неделю месяца будет такой же, как и в марте. 6 апреля ожидается сильный дождь.