СМИ рассказали о роли российского обновленного БПЛА «Джокер-10» в СВО

Обновленная версия российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Джокер-10» сыграет ключевую роль в конфликте с Украиной. Об этом заявили в эфире телеканала WION 2 апреля.

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — сказала ведущая.

В эфире телеканала также отметили, что российский FPV-дрон «Джокер-10» обойдется Вооруженным силам (ВС) РФ «дешевле, чем цена велосипеда».

Ранее, 31 марта, глава предприятия-разработчика дрона «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач противовоздушной обороны (ПВО) от украинских беспилотников. В частности, была придумана и реализована новая функция дрона: противовоздушная оборона FPV и охрана ближнего воздушного периметра, уточнил гендиректор ЦКБР.

29 марта Кузякин сообщил, что FPV-дрон «Джокер-10» уже используется в зоне спецоперации. По словам главы ЦКБР, дрон среди прочего может месяц ждать дистанционного включения в засаде. В тот же день главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям», что новая линейка FPV-дронов «Джокер» обладает функцией самоуничтожения в случае невыполнения задания, чтобы противник не смог использовать аппарат для его последующего анализа.

В тот же день стало известно, что FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные встали в классическую линию обороны, а российские бойцы пустили в ход FPV-дроны, которые сразу «размотали» вторую линию их обороны.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны, а также о высокоточных средствах поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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