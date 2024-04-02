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Посол Мельник указал на нежелание Бразилии говорить о конфликте на Украине

Посол Мельник: в Бразилии не хотят говорить о конфликте на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что в стране не хотят говорить об украинском конфликте. Об этом 1 апреля он заявил в интервью радио «Новое время».

Он сравнил Бразилию с другим миром, а местные жители, по мнению посла, живут на другой планете. По его словам, никто здесь не хочет говорить о боевых действиях, что является «печальным фактом».

«Тему <военного конфликта> просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить», — утверждает Мельник.

Рассуждая о позиции Латинской Америки, он заявил, что Украина здесь совсем одна, поскольку никто из союзников Киева не пытается надавить на Бразилию, чтобы та изменила позицию.

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23 февраля глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что на встрече также были обсуждены вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений между РФ и Бразилией. За день до этого глава российского внешнеполитического ведомства указал на провал Запада в «украинизации» повестки саммита глав МИД G20, который проходил в Рио-де-Жанейро.

До этого, 10 декабря 2023 года, рассуждая о позиции Латинской Америки по Украине, аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 отметил, что страны региона не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. В статье журналист обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки, в частности на Аргентине.

Месяцем ранее журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента РФ Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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