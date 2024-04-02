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В России представили обновленный Geely Monjaro

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Фото: Geely
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Компания Geely представила в России кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Стоимость автомобиля осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

Во всех комплектациях Geely Monjaro получил комбинированную темную отделку интерьера. В версиях Luxury и Flagship вместо коричневого кожаного салона с бежевыми вставками используется черная экокожа и замша. Также в этих версиях кожей черного цвета декорировано рулевое колесо, элементы приборной и дверных панелей получили отделку из замши черного цвета и экокожи. Дверные карты и атмосферная подсветка салона выполнены в новом стиле.

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Фото: Geely

Максимальная комплектация Exclusive теперь доступна на выбор с одним из двух дизайн-пакетов. Так, пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) включает 20-дюймовые легкосплавные колесные диски дизайна, отделку интерьера и сидений черной кожей и замшей изумрудного цвета, а также смарт-ключ особого исполнения. Пакет Exclusive Lomo Grey (серый матовый) включает такие же диски и новую отделку салона, выполненную из черной экокожи и замши.

Geely Monjaro оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем (238 л. с.), который работает в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л на 100 км, а разгон с места до 100 км/ч занимает 7,7 секунды.

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По данным агентства «Автостат», Monjaro является бестселлером марки на российском рынке (по итогам первых двух месяцев 2024 года было продано 8479 автомобилей) и занимает второе место среди самых популярных моделей SUV в РФ.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что в I квартале 2024 года продажи легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем – мартом 2023 года и превысили показатель 2021-го.

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