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The Times узнала о неспособности британских дронов Watchkeeper летать в непогоду

The Times: дорогостоящие британские дроны Watchkeeper не могут летать в непогоду
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Британские дроны-разведчики Watchkeeper, каждый из которых стоит £5 млн ($6,27 млн), не могут летать в плохую погоду. Об этом 1 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на заявление бывшего заместителя министра обороны Великобритании Марка Франсуа.

«Британский парк дронов Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях, и ни один из них не участвует ни в каких операциях», — уточнило издание.

Франсуа подтвердил, что на отрицательных характеристиках беспилотника сказались их дороговизна и вес. Он объяснил, что дроны разрабатывали почти 20 лет, Соединенному Королевству они обошлись в £1,4 млрд ($1,75 млрд). По его словам, цена семикратно выросла в сравнении с первоначальными оценками.

Экс-замглавы минобороны Великобритании подчеркнул, что разработка Watchkeeper основана на израильском беспилотнике Hermes 450, используемом Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля. Франсуа напомнил, что к британскому дрону предъявили около 2,5 тыс. дополнительных требований, что отрицательно сказалось на его возможностях — он стал дороже и тяжелее.

Некоторые беспилотники Watchkeeper в результате разбились, восемь из 54 заказанных были списаны, уточнила «Газета.Ru».

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Ранее, 4 февраля, комитет по обороне при правительстве Великобритании заявил, что армия страны не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, которые связаны с набором и удержанием военнослужащих. Там призвали Соединенное Королевство сделать «трудный» выбор: либо инвестировать в войска, либо признать, что правильная расстановка приоритетов в боевых действиях будет означать меньшую доступность других задач.

На плачевное состояние армии Великобритании 30 января также указал глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он отметил, что Лондон в течение многих лет вкладывал огромные средства в развитие военно-морских сил и авиации, но число танков значительно сократилось.

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