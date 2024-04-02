Назван округ Москвы с наибольшим количеством мини-апартаментов

В Москве больше всего мини-апартаментов продается в Центральном административном округе. Это следует из данных департамента аналитики компании «БОН ТОН», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля.

По информации экспертов, апартаменты составляют 13,4% от общей площади в реализации на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы. На апартаменты площадью до 18 кв. м приходится доля 1,1% от общей площади в продаже.

Мини-апартаменты представлены в восьми проектах, что в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году (21 проект), уточнили аналитики. В настоящее время эти проекты расположены в ЦАО, САО, ЮВАО и ЗАО. В прошлом году такие проекты были представлены в девяти округах столицы.

Как отметили в компании, больше всего апартаментов площадью до 18 кв. м с долей 67,7% представлено в ЦАО в одном проекте премиум-класса. На втором месте — САО с долей 20,8%, на третьем — ЮВАО (8,7%), на четвертом — ЗАО (2,8%). Как объяснили эксперты, большая часть этого жилья относится к проектам реконструкции или капитального ремонта бывших нежилых зданий, поэтому почти 70% такой недвижимости продается сразу с отделкой и дополнительными опциями: встроенными кухнями и мебелью.

При этом средневзвешенная цена 1 кв. м мини-апартаментов в комфорт-классе составляет 375,1 тыс. рублей, в бизнес-классе — 424,7 тыс. рублей, в стандарт-классе — 503,9 тыс. рублей, в премиум-классе — 713 тыс. рублей.

В то же время средняя стоимость мини-апартаментов в комфорт-классе — 5,9 млн рублей, в бизнес-классе — 7,5 млн рублей, в стандарт-классе — 8 млн рублей, в премиум-классе — 11,8 млн рублей.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице недвижимость на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готового варианта. В компании «Метриум» рассказали, что в проектах на котловане цена 1 кв. м составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готового жилья стоит 534,1 тыс. рублей. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.