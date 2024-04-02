Реклама
Прямой эфир
Мир
Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями
Общество
СК назвал возможную причину схода грузовых вагонов в Красноярском крае
Мир
The Times узнала о неспособности британских дронов Watchkeeper летать в непогоду
Мир
Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В ЕК «Известиям» опровергли данные о санкциях на полеты Southwind Airlines
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Общество
Суд заочно приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки
Туризм
В ЦБТ рассказали о сроках запуска сервиса заселения в отели с помощью биометрии
Мир
Посольство России осудило удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Авто
В России представили обновленный Geely Monjaro
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет
Экономика
В Госдуме предостерегли предпринимателей от продажи подделок на маркетплейсах
Происшествия
В Нижнекамске перехватили пытавшийся атаковать НПЗ беспилотник
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Назван округ Москвы с наибольшим количеством мини-апартаментов

«БОН ТОН»: больше всего мини-апартаментов реализуется в ЦАО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве больше всего мини-апартаментов продается в Центральном административном округе. Это следует из данных департамента аналитики компании «БОН ТОН», с которыми ознакомились «Известия» 2 апреля.

По информации экспертов, апартаменты составляют 13,4% от общей площади в реализации на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы. На апартаменты площадью до 18 кв. м приходится доля 1,1% от общей площади в продаже.

Мини-апартаменты представлены в восьми проектах, что в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году (21 проект), уточнили аналитики. В настоящее время эти проекты расположены в ЦАО, САО, ЮВАО и ЗАО. В прошлом году такие проекты были представлены в девяти округах столицы.

Как отметили в компании, больше всего апартаментов площадью до 18 кв. м с долей 67,7% представлено в ЦАО в одном проекте премиум-класса. На втором месте — САО с долей 20,8%, на третьем — ЮВАО (8,7%), на четвертом — ЗАО (2,8%). Как объяснили эксперты, большая часть этого жилья относится к проектам реконструкции или капитального ремонта бывших нежилых зданий, поэтому почти 70% такой недвижимости продается сразу с отделкой и дополнительными опциями: встроенными кухнями и мебелью.

При этом средневзвешенная цена 1 кв. м мини-апартаментов в комфорт-классе составляет 375,1 тыс. рублей, в бизнес-классе — 424,7 тыс. рублей, в стандарт-классе — 503,9 тыс. рублей, в премиум-классе — 713 тыс. рублей.

В то же время средняя стоимость мини-апартаментов в комфорт-классе — 5,9 млн рублей, в бизнес-классе — 7,5 млн рублей, в стандарт-классе — 8 млн рублей, в премиум-классе — 11,8 млн рублей.

Студийный съем: москвичи активно скупают малогабаритное жилье
Спрос на компактные квартиры вырос на 23% за год, но ужесточение условий льготной ипотеки может его снизить

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице недвижимость на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готового варианта. В компании «Метриум» рассказали, что в проектах на котловане цена 1 кв. м составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готового жилья стоит 534,1 тыс. рублей. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024