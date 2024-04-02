Дилеры заявили об ажиотажном спросе на автомобили Solaris

Все автомобили четырех моделей Solaris, которые выпускаются в Санкт-Петербурге и являются переименованными Hyundai и Kia, будут быстро распроданы. Об этом заявил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев, сообщает 2 апреля «Российская газета».

«Здесь нет смысла выделять из четырех моделей наиболее востребованные, все они будут быстро проданы. За какой период автомобили Solaris будут полностью распроданы, учитывая ограниченное количество машинокомплектов для их производства, сейчас сложно прогнозировать: сколько произведут, столько и быстро продадут. В интервале одного года», — сказал Тюктеев.

По словам руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко, после прекращения поставок корейских автомобилей дилерам весной 2022 года модели Hyundai и Kia продолжали пользоваться спросом у россиян, что подтверждают данные «вторички». Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос.

Как отметил Давиденко, стоимость Solaris HC начинается от 2,85 млн рублей, в то время как рестайлинговый Haval Jolion 2024 года выпуска в максимальной комплектации стоит 2,8 млн рублей. При этом сейчас на каждую модель Solaris очередь из двух-трех потенциальных покупателей. На это влияет хорошая репутация многолетней эксплуатации этих моделей.

Производство модельного ряда Solaris началось 22 февраля текущего года, к 1 апреля петербургский Автомобильный завод АГР выпустил 3 тыс. автомобилей нового российского бренда. В модельный ряд Solaris входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris). Автомобильный завод АГР работает в режиме полного производственного цикла.

Как стало известно 20 марта, несмотря на то что автодилеры уже начали получать автомобили Solaris петербургского производства, официальные цены на них объявлять не планируется.