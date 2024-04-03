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4 апреля — День бродячих животных: время вспомнить о братьях меньших

Во всём мире 4 апреля отметят День бродячих животных
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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День бродячих животных — это возможность не только помочь бездомным животным, но и повлиять на общественное сознание, привить людям осознанное отношение к природе. Через осведомленность, активную поддержку и экоактивизм мы можем сделать мир лучше для всех живых существ.

День бродячих животных – 2024 — традиции праздника

В знаменательную дату проводятся различные акции и мероприятия, направленные на помощь бездомным животным. Неравнодушные люди оказывают помощь приютам и организациям, занимающимся реабилитацией и переселением зверей и птиц. Кроме того, проводятся акции против жестокого обращения с животными, а также мероприятия для заботливых хозяев с конкурсами и подарками.

Важной частью праздника является информационная работа. Организуются семинары и лекции о правильном обращении с домашними животными, по профилактике бездомности и обязательной стерилизации и кастрации питомцев. Люди получают информацию о взаимодействии с животными и узнают, как можно помочь бездомным зверям и птицам в своем регионе. Активисты также призывают людей рассматривать питомцев из приютов в качестве возможных компаньонов и домашних любимцев, а не покупать у заводчиков или в зоомагазинах.

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Сами приюты для животных организуют специальные мероприятия, на которых можно познакомиться с бездомными животными и приютскими животными, готовыми к усыновлению. Люди могут прийти в приют, узнать о характере и потребностях животного и решить принять его в свою семью.

Благотворительные организации проводят кампании по сбору пожертвований, чтобы обеспечить бездомных животных пищей, медицинскими услугами, укрытием и другими необходимыми потребностями. Люди могут приносить корм, лекарства или другие предметы в приюты или делать онлайн-переводы на специальные счета.

Ранее «Известия» рассказывали о сути и традициях первого мартовского праздника — Дня кошек.

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